A differenza di quanto emerso nei giorni scorsi, l'Inter non avrebbe comunicato al trequartista Rafinha di non volerlo ancora in nerazzurro nella prossima stagione. Secondo Sportitalia, la società nerazzurra vorrebbe provare a riportate il brasiliano a Milano dopo la positiva parentesi degli ultimi mesi. La dirigenza potrebbe presto riallacciare i rapporti con il Barcellona per il trequartista.