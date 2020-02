Intervenuto ai microfoni di Sky, il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, parla dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per molto tempo e spiega come lavorerà duro per essere a disposizione nel derby.



In questi mesi non hai sempre potuto dare il tuo contributo, hai sofferto?

”Ho sofferto molto perché questi infortuni non mi hanno permesso di stare con la squadra e vincere con i miei compagni. Sono i rischi del mestiere. Quando ci sono questi problemi cerchi di trovare quel qualcosa da cambiare, vai alla ricerca delle cause.Sono concentrato sul lavoro, trascorro tutto il tempo al campo per guarire".



Sei un mini-Iniesta?

“No, sono solo frasi che mi danno una spinta ma Iniesta è un calciatore unico. Prendo ispirazione, ma non penso di essere come lui, anche se sarebbe un onore”.



Il bilancio della stagione?

“Cerchiamo di dare il massimo per rimanere attaccati alla Juve. C’è anche la Lazio che sta facendo bene, lavoriamo per non commettere più errori e per fare punti".



C’è il derby, Ibra fa paura?

“Paura no, ma bisogna stare attenti perché Ibra è un campione e il suo arrivo al Milan è servito per alzare la concentrazione di tutti. Noi abbiamo entusiasmo, prepariamo la gara come le altre, poi è ovvio che il derby è sempre una gara particolare. Si vince con il cuore, ce la metteremo tutta".



Dietro di te c'è uno sfondo che ricorda i colori del Barcellona...

"Noi scherzavamo dicendo che è del Bologna (ride ndr)".



Un commento su Eriksen?

"Eriksen può darci quel qualcosa in più, è un calciatore al top da anni, ora si dovrà ambientare. Si è unito a noi, ci parliamo, sul campo sta facendo vedere le sue qualità. Può farci fare il salto".



Conte è un tecnico che vi dà la carica.

"Il mister è sempre carico, indipendentemente dall'avversario. Ora è tranquillo, ma a parte gli scherzi ci dà sempre carica ed entusiasmo".



Sarai in campo domenica?

“Non lo so, questo bisognerebbe chiederlo al mister. Forse non dal primo minuto”.



Padelli come lo hai visto?

“Siamo tranquilli, non sappiamo se ci sarà Samir, sappiamo che ci tiene. Ma Padelli è un gran portiere e lo ha dimostrato a Udine, siamo contenti anche se gioca lui”.