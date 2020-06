Nessun ripensamento. L'Inter ha deciso, a fine stagione riscatterà Stefano Sensi dal Sassuolo. La stagione travagliata dell'ex centrocampista del Cesena, che a causa degli infortuni è riuscito a mettere insieme solo 17 presenze tra campionato e coppe, non ha influito sulla scelta finale, Conte ha dato l'ok alla sua conferma, ora tocca a Marotta trovare l'accordo per trasformarlo, a tutti gli effetti, in un giocatore nerazzurro.



SI TRATTA - A proposito di questo è in programma, a metà mese, un incontro con il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali. L'idea dell'Inter è quella di cambiare cifra del riscatto e affrontare il tema del pagamento. Un anno fa Sensi sbarcò a Milano con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 25 milioni, un'operazione che prevedeva anche il passaggio in prestito ai neroverdi del difensore francese Andrew Gravillon e la cessione a titolo definitivo al Sassuolo del terzino Marco Sala. Dodici mesi dopo qualcosa potrebbe cambiare. Marotta discuterà della possibilità di rateizzare il pagamento, non è da escludere che possa essere inserito nell'affare il cartellino di uno o più giovani. Da entrambe le parti c'è la volontà di raggiungere un accordo: non sono previste sorprese, Sensi sarà tutto dell'Inter.