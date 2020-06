Sensi vola in Germania per valutare le proprie condizioni in merito ai continui infortuni. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Stefano Sensi ieri è tornato ad Appiano Gentile dopo che negli scorsi giorni è stato a Monaco di Baviera per farsi visitare dal professor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, il quasi ex responsabile dello staff medico del Bayern Monaco (dal 1 luglio abbandonerà il club tedesco). Era già volato in Germania a inizio dicembre per un consulto e ha deciso di fare il bis, sempre d’accordo con lo staff medico nerazzurro, per cercare di trovare una via d’uscita a una situazione, quella dei continui infortuni, che lo ha tremendamente penalizzato da inizio ottobre in poi”.