Inter, Sensi-Leicester si può sbloccare: passi avanti e nuova proposta

ET, FA e FG

Si sta sbloccando la trattativa fra Leicester e Inter per la cessione in Inghilterra di Stefano Sensi. Le parti da ormai diverso tempo stanno lavorando per cercare di trovare una quadra che si incastri con i problemi del fair play finanziario inglese a cui le Foxes devono sottostare e le richieste dei nerazzurri per non realizzare minusvalenza a bilancio. Sostanzialmente la valutazione complessiva dovrà essere di circa 2,5/3 milioni di euro e sono le modalità con cui arrivare a queste cifre i dettagli che oggi restano da limare.







NUOVI PASSI AVANTI - Fino a stamattina l'affare era in stand by, seriverebbe un'altra cessione al Leicester (dopo Casadei di ritorno al Chelsea) per presentare un'offerta a titolo definitivo di quella portata ai nerazzurri e diversi intermediari sono al lavoro. Nelle ultime ore però, c'è stato un nuovo passo avanti con gli agenti del giocatore che incontreranno i dirigenti nerazzurri per capire se è arrivata o meno la fumata bianca definitiva.



NUOVA PROPOSTA - Il Leicester sta provando a convincere l'Inter con una nuova proposta da 2,5 milioni di euro in caso di promozione dalla Championship alla Premier League, con un pagamento minimo immediato per la cessione a titolo definitivo. Va ricordato, infatti, che a norma di regolamento un giocatore in scadenza non può partire in prestito con diritto o obbligo di riscatto.