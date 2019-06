Quando sembrava ormai destinato al Milan, tutto si è improvvisamente rovesciato e Stefano Sensi si ritroverà a breve a vestire i colori dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come anche Conte abbia influito sulla scelta finale del centrocampista italiano.



“L’allenatore è un grande traino del tifo ed è anche la certezza per i giocatori. Stefano Sensi, il primo colpo della nuova gestione, non ha avuto dubbi: davanti alle parole del tecnico, che vuole il suo cervello nel centrocampo interista, il playmaker del Sassuolo ha trovato l’accordo per sbarcare nella Milano nerazzurra, cambiando sponda cittadina in fretta e furia dopo che sembrava tutto apparecchiato per il Milan”.