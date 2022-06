"Sensi ieri è stato a casa mia, abbiamo parlato, gli ho lasciato un paio di giorni per decidere, speriamo possa arrivare". Con queste parole l'ad del Monza, Adriano Galliani, a margine di un evento in Regione Lombardia dove il club brianzolo è stato premiato per la storica promozione in Serie A, aveva ribadito la volontà e la speranza di poter chiudere il colpo Stefano Sensi dall'Inter e quella speranza oggi si sta concretizzando.



SI' AL PRESTITO - Dopo l'incontro a casa Galliani di ieri, Sensi si sta infatti convincendo ad accettare e sposare il progetto sportivo del Monza ed è pronto a dare il suo benestare al trasferimento. L'operazione con l'Inter era stata impostata sul prestito secco e presto si arriverà alla chiusura.