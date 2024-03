Inter, senti Albertini: 'Sacchi ha sbagliato su Inzaghi, Calhanoglu orgoglioso per i fischi dei tifosi del Milan'

Demetrio Albertini presenta Atletico Madrid-Inter in Champions League. L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale ha dichiarato in un'intervista al quotidiano La Repubblica in edicola oggi: "Questi ottavi di finale non mi lasciano indifferente, sarò allo stadio a Madrid. Mi aspetto una partita intensa, come le squadre che si sfideranno".



SIMONE INZAGHI - "Un grande allenatore. È più che bravo. Gli ingredienti c'erano tutti. In campo era un po' egoista, come tutte le punte, ma fuori era generoso. Viveva per il calcio, era preparato, aveva entusiasmo. Se allenasse un'altra squadra, mi piacerebbe giocarci. All'Inter non riesco a immaginarmi".



LE CRITICHE DI SACCHI - "Anche Arrigo può sbagliare, come i tanti che hanno messo in discussione Simone. Sta facendo cose straordinarie. Ha costruito una grande squadra, valorizzandone il patrimonio tecnico".



CHE CENTROCAMPO - "Barella è dinamico, e come me ama il vino. Frattesi quando parte fa paura. Mkhitaryan è il capolavoro di Marotta. Ma io mi rivedo in Calhanoglu. Al Galà del calcio gli ho chiesto perché abbia scelto l'Inter. Ha sorriso. I tifosi milanisti lo fischiano? Deve esserne orgoglioso. Se non fosse così forte, lo fischierebbero meno".



IL CHOLO SIMEONE - "Per amor d'Atletico, lo seguo da sempre. È più di un allenatore. Il club di oggi è in gran parte una sua creatura. Per la fatica che sta facendo in Liga, la partita di domani vale almeno il cinquanta per cento della stagione. L'Inter dovrà stare attenta all'entusiasmo e al dinamismo dell'Atletico, e al calore dello stadio. Ma la necessità di recuperare l'1-0 li costringerà a scoprirsi. L'Inter può farsi valere ovunque".