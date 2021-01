Evaristo Beccalossi, ex attaccante tra le altre dell'Inter, parla a Sportitalia del momento in nerazzurro di Christian Eriksen: "In un anno e mezzo te la devi guadagnare la fiducia, il gran gol di ieri dovrebbe far scattare quella molla per farlo diventare un giocatore da rotazioni per Conte. Se fosse scarso, nessuno si arrabbierebbe. E invece è bravo. Sono stato contento per il gol, per me è normale che segni su punizione, speriamo che scatti la molla. Non ritengo giusto che gli altri giocatori è un anno e mezzo che si fanno il mazzo, ecco che tutti ora dicono che bisogna di nuovo aiutare il danese. Eriksen è stato indolente finora? Sì, anche Conte lo ritiene un grande giocatore ma è uno che ha fatto fatica a imporsi, c’è stato un percorso difficile per lui, qui all’Inter non è riuscito a fare quel salto di qualità".