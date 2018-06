Cristian Bucchi, allenatore del Sassuolo per buona parte della stagione appena conclusa, ha parlato di Matteo Politano ai microfoni di Sportitalia: "Nasce da esterno destro ma ha imparato a fare anche la seconda punta. In un 4-2-3-1 può giocare sull'esterno e sulla trequarti. Ha un gran piede e fa gol, anche se è giovane è già molto maturo, può essere micidiale ed è pronto per un grande club".