Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter e attuale commentatore televisivo, parla a Sky Sport: "La caduta dei nerazzurri è iniziata con la sconfitta immeritata nel derby, poi la rinascita con una vittoria non meritata a Torino contro la Juve. L'Inter ora è in salute, il derby di Coppa Italia ha dato fiducia e convinzione. Bisogna giocare meglio degli altri e basta".