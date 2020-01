Intervenuto in conferenza stampa, il ds del Cagliari, Marcello Carli, ha parlato del mercato del club sardo e chiarito le posizioni di Nandez e Nainggolan.



SU NANDEZ - “Sapevamo bene che questo era l’anno giusto per ricostruire, lo stiamo facendo e per questo non abbiamo intenzione di cedere a gennaio. Su Nandez siamo serenissimi, si sta allenando alla grande e con la maglia del Cagliari farà un grande campionato, ad oggi è così poi se qualcuno porta 80 milioni non lo so. La sentenza? C’è un discorso col procuratore per i diritti d’immagine ma noi siamo serenissimi, Nandez con noi non ha problemi, noi siamo felici di averlo qui, e per questo noi non abbiamo mai risposto”.



SU NAINGGOLAN - “Ha una valutazione importante e sta dimostrando in campo il perché. È chiaro che se mi chiedete se lo voglio vedere a Cagliari rispondo che lo vado a prendere a nuoto, ma dire alla gente che giocherà qui significherebbe prenderli in giro. Non sarebbe un modo serio di fare le cose. Non è una cosa semplice ma se ci fosse anche solo il 10% di possibilità ce la giocheremo. Ad oggi è un sogno difficile da realizzare”