Intervistato da Sky, il dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha espresso la propria opinione in merito al trasferimento di Gianluca Scamacca in Premier, dicendosi dispiaciuto per la mancata permanenza del calciatore in Serie A. Tra pre pretendenti c'era stata anche l'Inter.



"Non è stata una operazione facile, ci è voluto un po' di tempo. Mi dispiace solo che non sia rimasto in Italia, anche se allo stesso tempo è bello mandare un ragazzo a giocare in Premier League".