Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre dell'Inter, parla in diretta su Twitch alla Bobo tv di Lautaro Martinez: "​È uno che non molla mai, è un compagni che vorresti sempre avere al tuo fianco. Corre, è un aiuto importante, si sacrifica, si sbatte, giocatore totale. Ha la cattiveria del primo Tevez. Ha fatto una grande stagione, pazzesca".