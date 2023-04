Un gran finale di stagione. Questo cerca l'Inter, impegnata ancora su tre fronti. In Serie A c'è una top 4 da conquistare, ma occhio ai due trofei da poter alzare: da una parte la Champions League, dall'altra la Coppa Italia nella finale di Roma con la Fiorentina. Si deciderà tutto nelle prossime settimane, con Inzaghi che punterà ancora su Matteo Darmian, uomo di sicuro affidamento e costante nelle prestazioni. Proprio il difensore ha parlato a Sportmediaset del finale di stagione nerazzurro: "Siamo soddisfatti di quanto fatto fin qui, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso c'è la Lazio e serve una vittoria per preparare un gran finale".



Darmian, che ha firmato recentemente il rinnovo "Una scelta facile, ho sempre sentito la fiducia", è tornato sulla vittoria di Empoli: "Per l’Inter questo deve essere la normalità. A Empoli è arrivata una vittoria importante che ci ha permesso di interrompere una striscia negativa in campionato. Ora dobbiamo continuare così fino alla fine dell’anno. I punti persi? C'è rammarico, sappiamo che non abbiamo avuto quella continuità che ci vuole in Serie A e che abbiamo lasciato tanti punti per strada. Intanto siamo contenti della finale di Coppa Italia: possiamo conquistare un altro trofeo".