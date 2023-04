"Vincere è l'unica cosa che conta". Il primo comandamento juventino nasconde un paio di gravi controindicazioni. Innanzitutto dimentica che, come cantava Lucio Dalla: "Bisogna saper perdere". Vedere per credere il retroscena sul dopo-partita della semifinale di ritorno in Coppa Italia vinta 1-0 dall'Inter contro la Juve a San Siro, dove Allegri ha sbraitato contro i dirigenti nerazzurri: "Siete delle m..., ma tanto arrivati sesti". Per poi rivolgersi così ai propri calciatori: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato e non mandarli in Champions".



DIETRO LO SFOGO - Se Allegri parla di sesto posto in classifica dietro alla Juventus per non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, evidentemente sa già o almeno si aspetta una nuova penalizzazione in classifica oppure che la Uefa escluda i bianconeri dalle coppe europee.



'INESISTENTE' - Nella rubrica Juvemania, Chirico sostiene che il rigore "inesistente" dell'andata a Torino contro la Juve abbia deciso la qualificazione in finale di Coppa Italia a favore dell'Inter. Caro Marcello, qui di "inesistente" c'è soltanto il gioco di Allegri. Due assi come Chiesa e Di Maria (annullati da Darmian e Bastoni) meritano ben altro. E poi, più che Lukaku, Gravina ha graziato tutto il calcio italiano. Che altrimenti avrebbe fatto una figuraccia sotto gli occhi di tutto il mondo.