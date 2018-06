Stefan de Vrij, nuovo difensore dell'Inter, ha parlato a margine del torneo giovanile a lui intitolato nei Paesi Bassi ai microfoni di AD: "Mondiale? Ho visto Spagna-Portogallo, gara molto bella. Ho vissuto una stagione lunga, quindi è bello svuotare la mente durante le vacanze. Però se ci saranno bei match li guarderò. E sosterrò i miei compagni Sergej Milinkovic-Savic nella Serbia e Martin Cáceres nell'Uruguay, oltre al Marocco dove gioca Karim El Ahmadi



ANCORA SUL MONDIALE - "Se ho una favorita? No. Penso che Francia e Brasile stiano andando bene. Sono le contendenti più importanti. Dell'assenza dei Paesi Bassi non voglio stare lì a pensare o parlarne troppo. È successo, è stato molto deludente, ma non possiamo comunque cambiare nulla. E anche a me ormai non importa più tanto".



SUL TORNEO A LUI DEDICATO - "È bello avere il tuo torneo, questo è un grande onore per me. Quest'anno potrò esserci per la prima volta. Due anni fa ero invitato al matrimonio di Bruno Martins Indi, e l'anno scorso ho giocato con la Lazio".