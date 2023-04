Roberto De Zerbi racconta il suo calcio coraggioso. L'allenatore italiano del Brighton, seguito dall'Inter per il dopo Simone Inzaghi, ha dichiarato a SportWeek, il settimanale in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport: "Se ho un pregio è di sapermi immedesimare nel calciatore: cerco di dargli ciò che vuole. Sulla mancanza di coraggio io non transigo. Se va male mi prendo la colpa e se va bene do i meriti al mio giocatore, ma il non coraggio nel giocare a calcio non lo accetto".



"Io quando giocavo mi divertivo quando la palla ce l'avevo nei piedi, non quando ce l'avevano gli altri. Non voglio scommettere sugli eventi della partita, le seconde palle, i rimbalzi, le spizzate. Agli attaccanti la palla gliela devi portare, non buttargliela nei denti".



"Cerco di allenare i miei giocatori per il miglioramento, per il divertimento. A me non interessa che mi seguano come robot, io i soldatini non li voglio, non lo ero io che ero un anarchico. Io voglio dare tutti gli strumenti per facilitare il compito al calciatore, e che durante la partita pensi: 'Ok mister, mi hai dato tutto, ora ci penso io, ora lascia che la decisione la prenda io".