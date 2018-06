Dopo aver praticamente chiuso l'affare Nainggolan con la Roma, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio continua a lavorare per rafforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Nel mirino del club nerazzurro Mousa Dembelé, centrocampista del Tottenham e del Belgio, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano belga HLN: "Amo il calcio, ma sono un persona a cui piace l'avventura. Sono aperto a tutto. Se ho parlato con Witsel e Carrasco di come si gioca in Cina? Se qualcuno dovesse giocare in Bangladesh, sarei molto interessato anche a questo. Mi piacerebbe anche sapere come sono quelle persone, come si vive lì, come sono i campi. Non ho intenzione di negare che ho già parlato con Yannick e Axel della Cina. Ma l’ho fatto anche con Lolo (Ciman, che milita in MLS, ndr). Adesso non ho intenzione di dire che vado via comunque dal Tottenham. O che certamente rimango. Ma quando me ne andrò, non giocherò comunque in un altro club inglese. Il Tottenham è la mia squadra".