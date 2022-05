L'organizzatore dell'Integration Heroes Match, Samuel Eto'o, ha parlato anche dell'Inter e del suo primo acquisto estivo, il connazionale portiere Onana:



"Grazie a chi ha potuto essere qua e a chi non ha potuto, questo sostegno è molto importante. Grazie anche a mia madre, che è qui anche se non vuole risaltare. Ringrazio anche l'Italia che mi ha dato tanto, e spero che oggi mi darà il miglior trofeo della mia vita. Inter? Sono felice comunque, hanno dato tutto. Un campione ci deve essere sempre, l'anno prossimo lotteranno ancora. Onana? Per me è uno dei tre portieri migliori al mondo, se non il migliore. Spero che darà tanto all'Inter ma soprattutto tanto al Camerun. Nel calcio moderno, avere un portiere che può scavalcare le linee con passaggi di 50 o 60 metri è un fattore"