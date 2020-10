Intervistato da Tuttosport il presidente del Cagliari, Tommaso Giuilini, ha parlato del futuro di Alessio Cragno, portiere corteggiato dall'Inter e dalla Roma e per cui aspetta offerte.



"Per Cragnovale lo stesso discorso fatto per Joao, sì. Sono affezionatissimo a entrambi e sono indiscutibilmente due titolari assoluti. L’affetto che provo per loro mi fa dire che sarebbe bello arrivare a fare qualcosa di sportivamente importante assieme. Poi però, sotto altri punti di vista, se per uno dei due un domani arrivasse un’ottima offerta, è chiaro che non ci dispiacerebbe accontentare il giocatore nella sua crescita e incassare per il bene della società. Sarebbe giusto valutarla, insomma. Ma sperando, a quel punto, che l’altro diventi poi un giocatore bandiera del Cagliari".