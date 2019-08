Il Real Madrid, Conte, Sarri e il nuovo acquisto dell'Inter Romelu Lukaku: c'è tutto nella lunga intervista concessa da Eden Hazard a Il Corriere della Sera, di seguito le sue dichiarazioni.



REAL - "Fin da bambino sognavo di vestire un giorno la maglia del Real Madrid. Quando il Real bussa alla tua porta puoi fare una cosa sola: aprirla. Al Chelsea ho passato anni indimenticabili, ma qui sono al settimo cielo. Uno dei miei idoli, da bambino, era Zinedine Zidane. Avevo il suo poster in camera e adesso ho l’opportunità di essere allenato da lui".



CONTE E SARRI - "Chi mi ha colpito di più? Da loro ho imparato molto. Sono diversi tra di loro, per carattere e idea di calcio, ma hanno un cosa in comune: sono due vincenti. Hanno uno stile marcato, sanno quali indicazioni dare al gruppo. Se seguo la Serie A? Certamente. Il calcio è sempre stata la mia passione e il campionato italiano è uno dei più importanti al mondo".



LUKAKU - "È un attaccante fantastico, un bomber che sa adattarsi a tutte le condizioni del gioco. Segna tanto — e questo per un centravanti è importante — ma sarebbe un errore considerarlo solo per questo. Sa fare molte cose. Per esempio è uno specialista per creare quelle che chiamiamo “seconde giocate”. Con lui in squadra giocano tutti meglio".



EREDITA' DI RONALDO - "Voglio portare al Real quello che so fare. Voglio essere utile al mio allenatore e ai miei compagni. Tutto qui".



SFIDA TRA PICCOLETTI CON MESSI - "Se fossi stato appassionato di basket, allora sì che sarebbe stato un problema. In questo senso il calcio è uno sport democratico, il talento non si misura in centimetri".