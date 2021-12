Max Eberl, ds del Borussia Monchengladbach, ha parlato a Sky Deutschland delle decisioni di Matthias Ginter (seguito dall'Inter) e Denis Zakaria (piace a Juve e Roma) di non rinnovare i rispettivi contratti e lasciare il club tedesco al termine della stagione: "Stiamo per affrontare una seconda parte di stagione molto complicata e volevamo mettere da parte ogni altro pensiero. Abbiamo lasciato che Ginter dicesse di non voler rinnovare prima della pausa invernale, il nostro club del resto non è in grado di assecondare le offerte che gli propongono altri club in Europa. Credo che questo modo di agire sia sensato affinché il club possa continuare a esistere domani, dopodomani e fra cinque anni ancora. Anche Zakaria ci ha detto che non avrebbe accettato l’offerta di rinnovo e non restiamo sconvolti da questa decisione. Non è una cosa che cancellerà il Borussia dalle fondamenta. Ora che abbiamo fatto chiarezza possiamo lavorare in ottica futura . Via a gennaio? Se arrivasse un’offerta eccezionale dobbiamo sederci al tavolo e discuterne, anche se il mercato di gennaio non è esattamente il migliore per queste operazioni".