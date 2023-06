Stig Inge Bjørnebye, direttore sportivo del club danese, in un'intervista concessa a Tipsbladet non ha nascosto lo stato più che avanzato della trattativa:



"È una bella storia, ed è importante raccontare belle storie. L'ultima partita contro il Brøndby è stata una bella storia, così come la cessione di Bisseck. Aiuta a creare un'identità. Quando dobbiamo comprare giocatori, è una bella storia da poter raccontare, che siamo anche in grado di venderli. Sarà anche bello quando dovremo vendere giocatori. I giocatori acquistati da noi guardano anche lo storico dei trasferimenti in relazione a quanto hanno da offrire".