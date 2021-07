L', per la destra, c ontinua a seguire Denzel Dumfries oltre a Hector Bellerin. E oggi, il direttore tecnico del, John, dice la sua sul laterale olandese a Voetbal International: "Siamo tenuti informati da Mino, il loro agente (si parla sia di Dumfries sia di, ndr). Sanno cosa vogliamo e abbiamo dato a questi giocatori lo spazio per parlare con i club interessati.. Ovvio, tutto questo può cambiare molto rapidamente. Se non ci sarà alcuna intesa, Donyell e Denzel ci raggiungeranno il 18 luglio. Ma la possibilità che se ne vadano entrambi è ovviamente molto alta".- La valutazione che ne fa il club olandese è di circa 20 milioni di euro, cifra che i nerazzurri possono raggiungere solamente dopo una serie di cessioni. L'altro profilo seguito, Hector, ha invece chiesto la cessione all'per l'Inter, ma i Gunners, al momento, non aprono al prestito con diritto di riscatto.