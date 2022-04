L'Inter non cambia portiere da dieci anni. Era l'estate del 2012, quando i nerazzurri acquistarono per 15 milioni di euro dall'Udinese lo sloveno Samir Handanovic, che prese il posto del brasiliano Julio Cesar.



Quest'ultimo non serba rancore nei confronti del suo erede a Milano, anzi lo difende dalle critiche: "Anche se arriva Onana, Handanovic può giocare titolare per altri due anni".