L'ex portiere brasiliano dell'Inter, Julio Cesar ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Onana a Barcellona sarà già carico di suo. Tra l’altro, lui è cresciuto lì e avrà tanti ricordi e motivazioni aggiuntive. Se un tempo il pericolo numero uno era Messi, adesso in attacco loro hanno un altro fenomeno come Lewandowski: posso solo augurargli di fare una parata come la mia...".

"Non entro nelle scelte di Inzaghi, Onana è un portiere di grande potenzialità, ma dico che deve sfruttare al massimo la possibilità di giocare e allenarsi ogni giorno con un campione vero come Handanovic".