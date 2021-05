Alejandro Camaño, intervistato da Goal e SPOX, ha parlato del suo assistito Achraf Hakimi e delle ultime indiscrezioni di mercato:. "Non so da dove vengano queste voci, ma non mi stupirebbe se il Bayern fosse interessato ad Hakimi. Nessuno del Bayern mi ha contattato. Achraf è molto contento all'Inter, non pensa ad altro. Ma chi non vorrebbe giocare per il Bayern?".