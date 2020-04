Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, parla a Mundo Deportivo di Lautaro Martinez, suo ex attaccante, ora all’Inter e sogno di mercato del Barcellona: “Oltre al numero di gol che ha già realizzato, è molto giovane ed ha appena esordito con la Nazionale: nessuna maglietta gli pesa sulle spalle. Sta facendo bene ll'Inter e ha tutto per avere successo al Barcellona e in qualsiasi altro club del mondo. Non ho dubbi. Quello che è come un giocatore lo sanno tutti, perché si vede. Ma Lautaro ha un plus a livello di personalità: è un vincente nato e un ottimo professionista. In tutti i sensi, è uno diverso”.