Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro l'Arsenal, il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha fornito importanti aggiornamenti di mercato che riguardano anche l'Inter. Su Giroud, l'ex centrocampista ha dichiarato: "Quanto a Olivier, non c'è molto di più da dire".



SU MOSES - "Sta tornando qui ma solo per poi andare da un'altra parte in prestito. Sono in corso alcuni dialoghi".