Il dt dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a Tuttosport anche delle qualità di due giocatori messisi in evidenza nel corso di questa stagione come Beto e Makengo: "Beto ha ancora ampi margini di miglioramento, proprio per questo cederlo già in estate sarebbe delittuoso. Infatti resterà. Segna gol in stile Eto’o e Osimhen. Ma all’Udinese abbiamo tanti talenti: Makengo sarà il nuovo Asamoah".