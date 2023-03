"La stagione dell'Inter non è da buttare". Lo assicura Diego Milito, ex attaccante nerazzurro e grande protagonista del Triplete targato Mou. "Si sta giocando i quarti di Champions e ed è seconda in Serie A, lì dove sono più i meriti del Napoli che i demeriti altrui - ha aggiunto il talent di Prime Video -. Certo l'Inter deve sempre puntare a vincere. Ha lasciato dei punti per strada, ma la stagione non è affatto da considerare come brutta".



EUROPA - Con il Milan fresco d'approdo ai quarti, anche l'Inter può far bene in Champions: "Non mi porrei limiti - l'opinione dell'ex attaccante argentino -. Certo, è durissima, specialmente ora con il dentro-fuori. Dopo il Porto potrebbe succedere di tutto. Lautaro? I numeri parlano per lui: un’ottima stagione. Dopo il Mondiale ha sentito una carica incredibile e l’ha trasmessa agli altri, è diventato più leader, si vede che ha peso sulla squadra".