José Mourinho, ex manager di Chelsea e Manchester United, condottiero del Triplete dell'Inter nel 2010, parla del suo futuro a BeIn Sports: "Ho una cosa in mente: mi piacerebbe tornare in estate, a giugno, per un nuovo club, per un nuovo precampionato. So esattamente quello che non voglio, per questo ho detto no a tre, quattro offerte. So esattamente quello che voglio, non in termini di club specifici ma di natura del lavoro e della dimensione del club". Lo Special One è stato accostato al Real Madrid prima del ritorno di Zidane, ora su di lui restano vigili Inter e Paris Saint-Germain.



SULLA PAUSA FORZATA - "Non mi sto annoiando, mi sto preparando per il prossimo lavoro. Non la sto vivendo come se fossi in vacanza. Tornerò ancora più preparato".



SUL FUTURO - "Mi piace il calcio come lavoro quotidiano, mi piacciono le partite, voglio continuare con un club".