André Onana rompe il silenzio, e in una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo SPORT, parla anche del suo futuro, dopo la decisione di lasciare l'Ajax a zero a giugno, con la destinazione Inter molto ptobabile: "Abbiamo varie opzioni, ma non abbiamo ancora scelto nessuna squadra. Nessuno sa cosa può accadere quando sei in questa posizione, perché nel calcio non ci sono certezze. Stiamo aspettando per vedere quale progetto ci piacerà di più, è importante dare valore all'aspetto sportivo. Il Barcellona è una delle squadre top al mondo: io voglio giocare ogni settimana, per questo do valore al tema sportivo".



SUL BARCELLONA - "Io continuo ad essere in contatto con il Barça, ho una buona relazione con loro da quando me ne sono andato. Resta casa mia, siamo rimasti in contatto. Se è la mia prima opzione? Sì, la è. E' casa mia, sono cresciuto lì. Se ci sarà il Barcellona, allora sarà il Barcellona".