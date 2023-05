ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista della finale di Champions League: "Il Manchester City senza dubbio parte come favorito, ma questo è un vantaggio per l'Inter, che non deve assolutamente sentirsi battuta. L'Inter può fare male, e in una partita sola ce la può fare: non dico nemmeno miracolo, ma soltanto vincere. È in grado di riuscirci"."Già quando era nella fase a gironi, nessuno pensava che l’Inter si qualificasse. Io avevo detto che passava insieme al Bayern, ma lo dicevo per affetto. Tutti puntavano su Bayern e Barcellona. Ma Inzaghi è andato avanti. La squadra non è da sottovalutare, in tutti i reparti è stabile. La difesa è di cemento, a centrocampo corrono e lavorano, sono disposti tutti al sacrificio. In attacco. Sarebbe la tattica buona. L’Inter c’era, si è chiusa bene. Pur avendo il City un attacco formidabile, con Haaland, Grealish, Foden e tutti gli altri, l’Inter può toglierti il piacere di giocare a pallone: questa sarebbe la strategia giusta. Perché le squadre di Pep seguono lui: è un allenatore a cui piace il calcio bello, se tu glielo togli puoi anche riuscire nell’impresa a sensazione"., non è che ha speso una barca di denaro o lo ha avuto a disposizione. Lui è un direttore generale eccezionale, forse oggi l’hanno capito anche a Torino. Quando gestivo il Bayern e lui la Juventus abbiamo fatto tanti affari: