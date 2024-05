"Quest'anno l'Inter ha vinto con merito". Parola di Arrigo Sacchi, presente sul palco del premio Bulgarelli, al fianco di Simone Inzaghi. L'ex tecnico del Milan ha commentato la stagione dei campioni d'Italia e in generale del calcio italiano: "Con la furbizia non si va da nessuna parte, il calcio è uno sport collettivo, si gioca un undici. Ma poche squadre italiane giocano in undici e si può migliorare da questo punto di vista. Come Paese non giochiamo da squadra, è difficile riuscire a farlo a meno che non si vada a cercare delle persone affidabili, persone che danno tutto quello che possono".





"È un ragazzo d'oro:Questo è un Paese dove lo stratega ottiene grandi risultati non solo nel calcio, ma nella vita. Siamo fortissimi come tattici e lui ora è diventato uno stratega".