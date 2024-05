Milan, senti Capello: 'Lopetegui? Se le decisioni fossero state prese dai tifosi, non ci saremmo stati né io né Sacchi'

LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI

Dopo la rottura con Julen Lopetegui (che sembra oramai intenzionato ad accettare la corte del West Ham in Premier League) il nome che avanza è quello di Sergio Conceiçao, ma non è l'unico candidato sulla lunga lista di papabili allenatori stilata dal Milan. A La Gazzetta dello Sport l'ex tecnicooffre la sua visione su ciascuno di queste possibili scelte."Conceiçao? Se il Milan andrà convinto su di lui può essere sulla strada giusta, Conceiçao ha le carte in regola. L’importante è che tutti nel club siano d’accordo, il caso Lopetegui insegna: il fatto che una società come il Milan abbia ceduto alla volontà dei tifosi suggerisce che forse non c’era unanimità totale sulla scelta.