Alexis Sanchez oggi è all'Inter, ma domani? Il Nino Maravilla non esclude di provare un'esperienza in Messico: "Sì, mi piacerebbe andare a giocare in Messico, l'altro giorno ne stavo parlando con un amico, è un Paese che attira la mia attenzione perché ci sono club con tifosi molto appassionati - ha detto l'attaccante cileno a TUDN -. Vorrei giocarci, non so quando. Non so in quale squadra di preciso, ce ne sono diverse che conosco, come il Pachuca o l'America, che mi piace per i suoi tifosi e per quello che mi ha detto Diego Valdés".



MA ANCHE L'MLS... - Strizzata d'occhio al Messico, ma Sanchez non chiude le porte neanche all'MLS: "Vorrei anche sperimentare un'altra cultura, un'altra lingua, vorrei perfezionare il mio inglese. Vorrei vivere a Los Angeles o a Miami, non lo so. Ma in questo momento non ho niente di concreto in mano, sono concentrato sull'Inter, dove sto dando il massimo".