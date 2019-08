Stefano Sensi, centrocampista passato in estate dal Sassuolo all'Inter, ha parlato a Dazn: "Mi trovo bene in questa Inter, mi piace il concetto "testa bassa e pedalare". Credo sia la base per fare grandi cose. Il lavoro viene prima di tutto, il lavoro paga. Con dedizione e tanta voglia di fare possiamo fare cose importanti. Di Conte mi piace la mentalità vincente, in allenamento, anche in una semplice partitella, in un'esercitazione. Odia la pigrizia, è controproducente alla squadra".