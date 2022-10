L'ex trequartista olandese dell'Inter, Wesley Sneijder ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono molto contento che Calhanoglu abbia trovato quell'angolino perfetto in Inter-Barcellona. Non mi piace fare il paragone tra giocatori di epoche diverse. Certo, io e lui giochiamo in posizione più o meno simile e ci piace fare le stesse cose: dare la palla giusta per l'attaccante, calciare in porta, tirare le punizioni. Per me ha molta qualità, ma tutto il centrocampo nerazzurro, da Barella a Mkhitaryan, ne ha. Asllani ha detto che sono il suo idolo? Non lo sapevo, che piacere! Lo seguo con attenzione, è un talentino: penso che l'Inter abbia fatto un colpo per il futuro".



"De Vrij e Dumfries? Stefan mi pare che abbia fatto una grande partita a San Siro contro Lewandowski, non l'ultimo degli attaccanti. Invece, da quando è a Milano, Denzel Dumfries ha avuto una crescita costante, sia fisica che tattica. L'Inter ha restituito all'Olanda un giocatore ancora più completo: è uno dei nostri uomini chiave per il nostro Mondiale. Lukaku? Quando tornerà, il suo rientro sarà una benedizione, può contagiare tutti per la sua energia positiva e non solo per quello che fa in campo. Ma con certi infortuni bisogna avere pazienza. A me interessa che stia bene, al 100%, poi saprà cosa fare in campo, soprattutto assieme a Lautaro".