ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "mi piace molto, sta dimostrando di essere un allenatore da Inter. Ha mantenuto alcune peculiarità della squadra di Antonio Conte, mettendoci però del suo. Col tecnico salentino i nerazzurri giocavano a memoria attraverso le ripartenze e dopo aver aspettato gli avversari. Ora è diverso. Il 3-5-2 di Inzaghi è offensivo, si basa su un recupero palla alto, sull’essere aggressivi in avanti per subire meno l’iniziativa degli avversari. Sono parecchi i benefit apportati da Simone Inzaghi dopo l’addio di"L'Inter c’è per lo scudetto, è la favorita. La mentalità acquisita dopo l’anno scorso è vincente. Non ho dubbi poi che i nuovi innesti sostituiscano bene Lukaku e Hakimi. Sono un grande ammiratore di Romelu: fa reparto da solo, attacca la profondità come pochi, segna, si inventa le giocate e spesso con lui parti dall’1-0. Non lo avrei cambiato con nessuno, ma viste le difficoltà economiche è stato giusto venderlo per una cifra importante"."Dzeko ha il gol nel sangue, Correa possiede qualità incredibili e può creare occasioni sorprendenti. Alla Lazio gli mancavano 10 gol, dovesse arrivare a 20 marcature stagionali parleremmo di un giocatore top, da altissimi livelli. In rosa c’è anche Alexis Sanchez: i problemi del cileno sono soltanto gli infortuni, le sue qualità non si discutono. Paradossalmente l’Inter ha rinforzato il reparto d’attacco. L’anno scorso con Alexis spesso ai box, dovevi sperare che a Lautaro e Lukaku non venisse nemmeno un raffreddore. Quest’anno puoi contare su quattro attaccanti davvero importanti più il giovane Satriano, una punta che è partita benissimo durante il ritiro. Tutti ne parlano molto bene, si vede che è bravo"."Raspadori promesso sposo dell’Inter? Se il ct Mancini lo ha convocato subito significa che è assai forte: a me piace veramente tanto. Un piccolino rapido, che attacca la profondità, viene incontro, fa salire la squadra. Un attaccante completo che ha fatto bene a restare al Sassuolo per completare la crescita e quindi poter effettuare il salto di qualità: può diventare un top"."Scamacca? Apprezzo pure lui, di attaccanti con tali qualità se ne vedono sempre meno nel calcio moderno: è forte fisicamente, fa sentire la sua presenza in area. Con Raspadori possono crescere, ma di base sono davvero tecnicamente forti. Ed hanno l’età dalla loro parte".