Il giovane laterale nerazzurro Mattia Zanotti, intervistato da Tuttosport dal ritiro dell'Italia Under 20, ha parlato così del suo progressivo salto in prima squadra:



"Allenarsi tutti i giorni con grandi campioni come quelli che ci sono all’Inter e con Simone Inzaghi mi ha permesso di imparare tanto in tutti gli ambiti sia per quanto riguarda il mio modo di stare in campo che per alcuni aspetti fuori dal campo. L’Inter da questo punto di vista è un club veramente top e poi in questa stagione la squadra ha centrato tanti obiettivi".