A margine della partita contro il Milan, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, aveva provato a tirare la volata a Lautaro Martinez, ma senza volerlo, scrive la Gazzetta dello Sport, è riuscito ad evidenziare il suo più grande limite.



“Lautaro Martinez è stato il peggiore in campo di un’Inter già di per sé non trascendentale. L’amministratore delegato Beppe Marotta aveva provato a lanciarlo, prima della partita. Ma di fatto ha sottolineato il vero grande limite dell’argentino, l’incapacità di convivere con l’astinenza da gol. È come se il Toro si avvitasse su stesso, perdendo anche il resto del buono che solitamente sa mettere dentro una partita”.