Se le notizie che arrivano da Appiano Gentile non stanno facendo dormire sonni tranquilli adin vista del derby contro il Milan, almeno dalle partite di Nations League disputate nella serata di ieri non mancano le notizie positive per l'allenatore. Tanti sono infatti i nerazzurri protagonisti con le proprie nazionali e, oltre ai gol di Eriksen e Lukaku è la prestazione diad essere stata fra le più positive.L'contro la Svezia. Schierato esterno d'attacco in un tridente senza un vero punto di riferimento, Perisic si è messo in mostra con unaper tutti i 90 minuti più recupero.a cui ha servito un assist a porta vuota dopo aver bruciato Janssen e vinto il confronto diretto in area.come dimostrato dalla gara contro il Benenvento. Inevitabilmente non sarà il Perisic visto in Croazia in cui ha agito più da punta aggiunta che non da esterno e non sarà neanche il Perisic visto nel corso degli anni nei derby contro il Milan in cui ha all'attivo 1 gol e 3 assist in 9 gare (4 vittorie 3 pareggi e 2 sconfitte). Il duello con Calabria sarà forse più decisivo di quello Theo Hernandez-Hakimi che si svilupperà sulla fascia destra.