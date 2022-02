Intervenuto a Radio Deejay, l'ex attaccante dell'Inter, Aldo Serena, ha espresso la propria opinione sul dualismo che c'è in casa nerazzurra tra Lautaro Martinex e Alexis Sanchez.



"Cosa manca all'Inter? E' un momento di poca lucidità da parte degli attaccanti ma il volume di gioco e la capacità atletica e fisica dimostrano che l'Inter è in condizione. Nel momento topico, in occasione del tiro o dell'ultimo passaggio, è lì che sta mancando. Il dualismo Sanchez-Lautaro sta portando entrambi in una condizione mentale non giusta per mettere in campo le proprie qualità. Il Genoa ha fatto una buona partita comunque".