Sul proprio profilo Twitter, l'ex attaccante, Aldo Serena, si dice felice per il repentino cambio ideologico di Arrigo Sacchi, che qualche settimana fa aveva criticato il calcio dell'Inter, definendolo troppo all'italiana, mentre ieri l'ex Milan si è complimentato con Ancelotti per aver alzato la Champions giocando, a suo dire, all'italiana.



"Sono molto contento di leggere parole come queste di Sacchi. Finalmente prende coscienza che si può vincere ed essere grandi anche in un modo diverso dai suoi parametri di gioco. Alla vittoria si può arrivare in vari modi, sopratutto se non si è più forti degli avversari. Carlo TOP".