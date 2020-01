Quale futuro per Gabigol? L'attaccante brasiliano è di proprietà dell'Inter, col Flamengo che vuole trattenerlo dopo un anno da urlo, con vittoria di campionato e Copa Libertadores. Come scrive O Globo, settimana prossima ci sarà un summit di mercato tra l'entourage del brasiliano e i dirigenti del Flamengo per provare a trovare un accordo definitivo tra le parti e convincere il giocatore a restare, attratto dalla Premier League, dove c'è il West Ham pronto a fare sul serio. Nel frattempo l'Inter osserva e aspetta.