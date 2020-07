L'Inter sembra aver abbandonato la pista Cavani. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il centravanti che si libererà a zero dal PSG sia alla ricerca di una squadra in Europa. Un club che gli garantisca i 12 milioni di euro a stagione che percepiva con i francesi. Ingaggio che i nerazzurri non sono disposti a corrispondergli.