Il calciomercato dell'Inter resta fermo, per ora, ad Alex Cordaz. In attesa dell'ufficialità del ritorno del portiere, i nerazzurri restano concentrati sulle uscite, con il nome di Achraf Hakimi sempre in pole position. Sfuma, invece, la pista legata a Stefan Radu, fedelissimo di Simone Inzaghi e possibile rinforzo per la difesa. L'Inter aveva pronto un contratto annuale, ma il rumeno resterà alla Lazio.



RINNOVO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Radu rinnoverà il suo contratto con i bianconcelesti fino al 2023. I contatti delle ultime ore hanno dato esito positivo, la fiducia di Tare è totale e il giocatore ha sciolto le riserve, scegliendo di restare nella Capitale per proseguire il record di presenze (attualmente da lui detenuto con 412 gare).