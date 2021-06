Dopo avergli dedicato il gol segnato alla Russia, Romelu Lukaku ha promesso di andare a trovare in ospedale il suo compagno di squadra. Ed è stato tra gli ideatori dell'iniziativa di fermare la partita Danimarca-Belgio al minuto 10 per omaggiarlo, con una pioggia di lacrime.". Queste sono state le prime parole pronunciate da Eriksen dopo essersi risvegliato. Lo ha rivelato Jens Kleinefeld, il primo a soccorrerlo in campo sabato scorso:. A quel punto ero sicuro al 99% che il paziente era stabile e che sarebbe arrivato in ospedale senza ulteriori problemi. È stato un momento molto commovente perché le possibilità di avere successo in un salvataggio di questo tipo, in situazioni di quotidianità, non sono poi così alte".Ora come ora i discorsi sulla sua carriera da calciatore lasciano un po' il tempo che trovano. L'unico pensiero deve essere rivolto soltanto alla sua salute. La vita è un dono troppo prezioso, che non si può rischiare di perdere così.